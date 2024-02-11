В Украине может возникнуть дефицит ракет для ПВО – ISW

Задержка с западной помощью может привести к дефициту ракет для систем противовоздушной обороны Украины. Это может произойти уже в марте 2024 года.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны ISW.

Так, задержки с финансированием и поставками оружия странами Запада могут привести к существенному дефициту украинских зенитных ракет.

"Это, в свою очередь, позволит российским войскам более агрессивно бомбить украинские войска или даже прифронтовые города", – пишут аналитики.

По оценкам американских чиновников, без пополнения западной помощью, украинские запасы ракет ПВО закончатся в марте 2024 года.

"Российские войска регулярно давят на ограниченную систему противовоздушной обороны по тыловым районам Украины, нанося удары российскими ракетами и беспилотниками, в сочетании с иранским и северокорейским вооружением. Таким образом РФ пытается заставить украинские войска тратить ракеты противовоздушной обороны, а также передислоцировать системы ПВО подальше от линии фронта", — говорится в отчете.

В ISW отмечают, что Россия несколько снизила авиационную поддержку наземных операций на поле боя из-за двух событий – сбития российских истребителей в Херсонской области в декабре 2023 года, а также уничтожения 14 января 2024 самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

В то же время, интенсификация российской ударной кампании в последние недели, вероятно, еще больше усилила давление на украинскую систему противовоздушной обороны и заставила Украину передислоцировать средства ПВО, ранее способные сдерживать российскую тактическую авиацию, действовавшую вдоль фронта и в российском тылу.

Аналитики ISW предполагают, что критическая нехватка украинских зенитных ракет может позволить российским войскам использовать ближе к нынешней линии столкновения в Украине и за ее пределами в больших масштабах самолеты, особенно пилотируемые, что, как правило, несут тяжелую полезную нагрузку.

"Российские военные еще не проводили последовательных широкомасштабных авиационных операций в поддержку собственных наземных наступательных операций в Украине, а интенсификация российских авиационных операций в больших масштабах представляла бы существенную угрозу для страны", — говорится в отчете.

Напомним, в ВСУ рассказали детали о массовом налете дронов на юг.

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