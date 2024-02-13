У США прокоментували рішення Євроради щодо заморожених активів РФ

Разом з тим у США поки не знають, чи вчинять так само з замороженими російськими активами.

Сполучені Штати рішуче вітаються рішення Європейської ради щодо використання прибутку від заморожених російських активів для відновлення України.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу заявив, що Вашингтон продовжить працювати з партнерами щодо подальших кроків в цьому напрямку.

Він зазначив, що Сполучені Штати надихають будь-які дії, які ЄС може вжити для використання російських активів на користь українців.

"Ми продовжуємо вести активні переговори з нашими союзниками і партнерами, зокрема G7, про те, які додаткові кроки можуть бути можливі в рамках відповідних правових систем і міжнародного права, щоб змусити Росію припинити свою агресію проти України і забезпечити, щоб Росія заплатила за завдані нею збитки", — сказав Міллер.

На запитання про теж чи будуть Сполучені Штати так само вчиняти з російськими активами, речник Держдепу відповів, що Вашингтон продовжить дискусії з партнерами, але наголосив, що США хочуть, щоб Росія заплатила за свої дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни Євросоюзу погодили використання для України надприбутків, пов'язаних із замороженими активами РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна отримає гроші на післявоєнного відновлення із заморожених активів РФ.

Читайте також: