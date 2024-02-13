Астрологічний прогноз на 13 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: ризикувати, починаючи нову справу, можна, але тільки в тому разі, якщо всі можливі наслідки такого вчинку ретельно продумані та прораховані. Контакти з партнерами виявляться успішними, а от розмови з начальством – особливо якщо вони стосуються фінансових питань – краще перенести.

Символ дня: Дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: колір молодого листя, смарагдовий

Щасливе каміння дня: сардонікс, амазоніт, агат.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть перейти в хронічну стадію і стати причиною серйозних ускладнень, тому в їхньому лікуванні не можна допускати безтурботності.

Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися помірності – не можна переїдати, але голодувати і постувати теж не рекомендується.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення, виготовляти талісмани та амулети.

Сни дня: сновидіння нинішньої ночі передбачають події, які здійснюються за кілька років.

Табу дня: не можна шкодити рослинам — наприклад, обривати листя з домашніх квітів.

Цитата дня: «Мені здається, що про сучасний світ дуже важливо зрозуміти дну річ: достатність інформації не гарантує її достовірності» (Річард Гір).

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