Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 13 февраля

Астрологический прогноз на 13 февраля

Дерево - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: рисковать, начиная новое дело, можно, но только в том случае, если все возможные последствия такого поступка тщательно продуманы и просчитаны. Контакты с партнерами окажутся успешными, а вот разговоры с начальством – особенно если они касаются финансовых вопросов – лучше перенести. 

Символ дня: Древо познания. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: цвет молодой листвы, изумрудный

Счастливые камни дня: сардоникс, амазонит, агат.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут перейти в хроническую стадию и стать причиной серьезных осложнений, поэтому в их лечении нельзя допускать беспечности.

Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность: нельзя переедать, но голодать и поститься тоже не рекомендуется. 

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, изготавливать талисманы и амулеты. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи предсказывают события, которые сбываются через несколько лет. 

Табу дня: нельзя вредить растениям – например, обрывать листья с домашних цветов. 

Цитата дня: "Мне кажется, что про современный мир очень важно понять дну вещь: изобилие информации не гарантирует ее достоверности" (Ричард Гир). 

Читайте также: 

Насколько сейчас не хватает оружия в Украине?

Насколько сейчас не хватает оружия в Украине?

Похожие темы:

Следующая публикация