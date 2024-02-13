Байден призвал установить шестинедельное перемирие в Секторе Газа

Соответствующее заявление глава Белого дома сделал после встречи с королем Иордании Абдаллой II.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал установить режим прекращения огня между Израилем и боевиками ХАМАС в Секторе Газа на шесть недель.
Об этом сообщает Bloomberg.
Соответствующее заявление глава Белого дома сделал после встречи с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме.
По мнению Байдена, такая пауза "принесла бы немедленный и длительный период покоя в Газе минимум на шесть недель, после чего мы могли бы использовать время для построения чего-нибудь более крепкого".
Президент США добавил, что "ключевые составляющие соглашений уже на столе", а США "сделают все возможное, чтобы они состоялись".
Издание сообщает, что встреча Байдена и Абдаллы состоялась на фоне растущего беспокойства относительно возможного наземного наступления Израиля на город Рафах. Это может привести к эскалации напряженности в регионе и к гуманитарной катастрофе.
Президент США заявил, что обсудил с королем обсудившие ситуацию в Рафахе и то, как доставить больше помощи в Газу.
В свою очередь, Абдалла после встречи заметил: "Мы не можем позволить себе израильскую атаку на Рафах. Это непременно приведет к еще одной гуманитарной катастрофе… Сейчас нам нужно длительное прекращение огня. Эта война должна закончиться".
Напомним, ранее сообщалось, что Израиль готовится провести новую крупную военную операцию на юге Сектора Газа в городе Рафах.
Позже Египет пригрозил приостановить ключевой мирный договор с Израилем, в случае если ЦАХАЛ войдет в густонаселенный пограничный город Рафах.
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