Туск призвал Европу немедленно наращивать военное производство

Европа должна быть не только экономической, научной и цивилизационной силой, но и соответствующей военной мощью.

Польша, Франция и Германия, входящие в состав Веймарского треугольника, должны дать российскому диктатору Путину четкий сигнал, что поддержка Украины со стороны Европы не прекратится.

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Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Укринформ.

Три столицы (Варшава, Париж, Берлин) должны дать четкий знак, что Европа не уступит в вопросе Украины, Путин должен увидеть и увидит, что не будет ничего такого как усталость от Украины. Мы не оставим Украину и здесь Веймарский треугольник может отыграть ведущую роль",- подчеркнул польский премьер.

Пуск отметил, что Польша и Германия, как наиболее вовлеченные сегодня страны в безопасность Украины, "должны взять на себя общую ответственность в продолжении этой политики и за мобилизацию всего ЕС для увеличения оборонных возможностей ЕС".

Кроме того, польский премьер заявил, что Европе следует немедленно увеличивать мощности ПВО и производство боеприпасов, а не ждать несколько лет. Он подчеркнул, что это нужно не только для поддержки Украины, но и для адекватных возможностей самого Евросоюза.

Пуск заявил, что Европа должна быть не только экономической, научной и цивилизационной силой, но и соответствующей военной мощью.

"Мы не хотели конфронтации, но ЕС является экономикой в восемь раз больше российской, и в шесть раз больше населения. Нет никакого повода, чтобы быть настолько слабее в военном плане, чем Россия",- подчеркнул политик.

Напомним, ранее сообщалось, что Туск объяснил, к чему может привести блокада границы с Украиной.

Кроме того, мы ранее информировали, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа должна перейти от мануфактуры к крупномасштабному производству оружия.

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