Главы МИД Веймарского треугольника соберутся для обсуждения поддержки Украины

Также министры обсудят проблему российской дезинформации и дестабилизационную деятельность, осуществляемую режимом Лукашенко.

Главы Министерств иностранных дел Веймарского треугольника ( Польша, Германия, Франция) встретятся 12 февраля, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе поддержку Украины.

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Об этом сообщает МИД Польши.

В сообщении указывается, что Радослав Сикорский, Анналена Бербок и Стефан Сежурне соберутся во французском замке Сен-Кла.

"Встреча должна служить восстановлению формулы Веймарского треугольника, который годами был важным инструментом европейской политики Польши, о чем в январе объявлял Радослав Сикорский. Запланированные темы переговоров будут включать актуальные международные дела, в частности вопросы поддержки воюющей Украины, сотрудничество в сфере обороны и предстоящий саммит стран НАТО в Вашингтоне",- говорится в сообщении.

Кроме того, министры обсудят проблему российской дезинформации и дестабилизационную деятельность, которую осуществляет режим Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Вашингтон, чтобы обсудить поддержку Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белом доме рассказали, чем чревато отсутствие помощи от США на фронте.

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