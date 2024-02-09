"Пора дать Путину четкий сигнал": Шольц прибыл в Вашингтон, чтобы обсудить поддержку Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц отправился в Вашингтон. Политик заявил, что пора послать президенту России Владимиру Путину "очень четкий сигнал", что Запад не перестанет поддерживать Киев.

Об этом пишет Yahoo!

В частности, Шольц встретится с членами Конгресса и президентом Джо Байденом. К сожалению, помощь Украине от США до сих пор не принята. И ключевой вопрос сейчас состоит в том, считает немецкий лидер, как ЕС и США могут зафиксировать поддержку Украины.

"То, что было обещано до сих пор в Европе и то, что было обещано решениями американского Конгресса, еще недостаточно. Поэтому нужно добиться того, чтобы все мы вместе могли делать больше", — убежден Шольц.

Напомним, ранее Шольц назвал 4 шага, как закончить войну.

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