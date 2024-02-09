Дочь Кузьмы Скрябина впервые назвала причины смерти бабушки

Дочь легендарного певца Кузьмы Скрябина, настоящее имя которого Андрей Кузьменко, Барбара впервые рассекретила детали смерти бабушки, мамы певца, Ольги Михайловны.

Дочь знаменитости поделилась переживаниями после болезненной потери. По ее словам, причиной такой внезапной потери бабушки стал ряд болезней. Но, к сожалению, врачи были бессильны, ведь у мамы Кузьмы после госпитализации обнаружили сепсис и почечную недостаточность.

Кузьма Скрябин с мамой Ольгой Кузьменко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Она заболела просто в один момент. И все развивалось так молниеносно, что когда забрала "скорая", обнаружили уже и сепсис, и почечную недостаточность. Какое-то время была прикована к постели... Это очень болезненная для нас тема. Бабушка всю свою жизнь была очень активным человеком, а потеряли мы ее практически в один момент", – поделилась Барбара в интервью oboz.ua.

Отметим, мамы легендарного певца не стало 23 сентября 2023 на 77 году жизни. Ольга Михайловна пережила сына на восемь лет. Кузьма Скрябин погиб 2 февраля 2014 года в ДТП после жуткого столкновения его внедорожника с молоковозом. К моменту смерти знаменитости было 46 лет.

Напомним, недавно прошла годовщина смерти Кузьмы Скрябина. В связи с этим Барбара опубликовала архивное фото с папой с детства.

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