Донька Кузьми Скрябіна вперше назвала причини смерті бабусі

Донька легендарного співака Кузьми Скрябіна, справжнє ім'я якого Андрій Кузьменко, Барбара вперше розсекретила деталі смерті бабусі, мами співака, Ольги Михайлівни.

Донька знаменитості поділилася переживаннями після болісної втрати. За її словами, причиною такої раптової втрати бабусі стала низка хвороб. Але, на жаль, лікарі були безсилими, адже у мами Кузьми після госпіталізації виявили сепсис і ниркову недостатність.

Кузьма Скрябін з мамою Ольгою Кузьменко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Вона захворіла просто в один момент. І все розвивалося так блискавично, що коли забрала "швидка", виявили вже і сепсис, і ниркову недостатність. Якийсь час була прикута до ліжка… Це дуже болюча для нас тема. Бабуся все своє життя була дуже активною людиною, а втратили ми її практично в один момент", – поділилася Барбара в інтерв'ю oboz.ua.

Зазначимо, мами легендарного співака не стало 23 вересня 2023 року на 77 році життя. Ольга Михайлівна пережила сина на вісім років. Кузьма Скрябін загинув 2 лютого 2014 року в ДТП після моторошного зіткнення його позашляховика з молоковозом. На момент смерті знаменитості було 46 років.

Нагадаємо, нещодавно відбулися роковини смерті Кузьми Скрябіна. З цієї нагоди Барбара опублікувала архівне фото з татом з дитинства.

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