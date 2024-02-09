У Миколаївській області батько зарубав сокирою рідного сина 

У Снігурівці поліцейські затримали чоловіка за вбивство сина. Батько завдав своїй дитині смертельні удари сокирою.

Про випадок повідомили у Баштанському районному відділі поліції.

"До відділення поліції № 2 Баштанського районного відділу поліції надійшло повідомлення від мешканця Снігурівської громади про те, що у своєму будинку він заподіяв смертельні поранення синові. На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи та судово-медичний експерт, які виявили у помешканні заявника без ознак життя 43-річного чоловіка. За попереднім висновком судово-медичного експерта, його смерть настала внаслідок ушкодження черепа", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронцям 66-річний зловмисник розповів, що він перебував стані алкогольного сп’яніння. Коли прийшов син, між ними виникла сварка, під час якої фігурант схопив сокиру та завдав нею декілька ударів потерпілому по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події.

Слідчі оголосили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство". Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, у Волинській області 56-річний житель села Олександрія вчинив жорстоке вбивство. Чоловік зарубав сокирою 66-річну жінку та її 34-річного сина, які проживали по сусідству, а тіла викинув до колодязя.

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