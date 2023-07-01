Поцілив ножем у груди: в Одесі підліток посеред вулиці вбив дівчину

В Одесі на вулиці Катерининській сталося вбивство. Між 16-річним хлопцем та незнайомими йому 20-річною дівчиною і її співмешканцем виникла словесна перепалка, яка переросла у штовханину.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

"У розпал конфлікту підозрюваний витяг з кишені ніж, раптово наблизився до дівчини та завдав їй удар у груди", - зазначили у відомстві.

Очевидці викликали "швидку" та поліцію. Потерпілу доправили до лікарні з проникаючим ножовим пораненням грудної клітки з пошкодженням серця. Однак дівчина померла.

Зловмисника поліцейські затримали на місті, де і вилучили ніж, який скерували на експертизу.

Хлопець перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та мотиви злочину.

Нагадаємо, у Волинській області 56-річний житель села Олександрія вчинив жорстоке вбивство. Чоловік зарубав сокирою 66-річну жінку та її 34-річного сина, які проживали по сусідству, а тіла викинув до колодязя.

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