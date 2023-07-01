Зеленський запровадив нові санкції проти РФ: у списку не лише росіяни

Зеленський запровадив санкції проти сотень росіян та грузинської авіакомпанії, яка відновила авіасполучення з РФ.

Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти понад 190 фізичних осіб та 291 юридичної особи, переважно росіян, їх заводів та компаній.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Крім того, глава держави підтримав обмеження, запропоновані РНБО, проти грузинської авіакомпанії Georgian Airways, яка відновила рейси до РФ. Під санкції також потрапив і власник компанії Тамаз Гаїашвілі.

Крім того, санкції запроваджено і проти білоруських компаній: Рогачовський завод "Діапроєктор", "Зеніт-БєлОМО", "Завод "Оптік", спільне білорусько-німецьке підприємство "Цейсс-БєлОМО", "Науково-виробничий центр багатофункціональних безпілотних комплексів" Національної академії наук Білорусі.

Зазначається, що відповідний указ набирає чинності від дня його опублікування, тобто від 1 липня.

РФ відновила авіасполучення з Грузією

19 травня, у Тбілісі приземлився літак російської авіакомпанії "Азимут", який виконав перший прямий рейс із Москви після чотирирічної перерви.

Натомість опозиція Грузії та інші противники відновлення прямих авіарейсів до Росії влаштували в аеропорту Тбілісі протест. Учасники мітингу зустріли літак із Москви з протестними плакатами, прапорами Грузії, Євросоюзу та України.

Згодом російський диктатор Володимир Путін заявив, що він особисто запропонував відновити прямі авіарейси з Грузією, що викликало неабияку критику з боку Заходу на адресу Тбілісі.

Крім того, Грузія відмовилася запроваджувати санкції проти РФ. Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що це нібито завдасть краху економіці країни, а також обурився, що світова спільнота не ввела обмеження проти Росії під час війни у ​​Грузії 2008 року.

На тлі такого проросійського курсу грузинської влади під стінами парламенту Грузії на початку червня котре зібралося кілька десятків людей. Вони протестували проти розвороту влади до Російської Федерації, а також за збереження демократичних прав і свобод.

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