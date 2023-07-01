Зеленский ввел новые санкции против РФ: в списке не только россияне

Зеленский ввел санкции против сотен россиян и грузинской авиакомпании, возобновившей авиасообщение с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против более 190 физических лиц и 291 юридического лица, преимущественно россиян, их заводов и компаний.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Кроме того, глава государства поддержал ограничения, предложенные СНБО, против грузинской авиакомпании Georgian Airways, возобновившей рейсы в РФ. Под санкции также оказался и владелец компании Тамаз Гаиашвили.

Также санкции введены и против белорусских компаний: Рогачевский завод "Диапроектор", "Зенит-БелОМО", "Завод "Оптик", совместное белорусско-немецкое предприятие "Цейсс-БелОМО", "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук Беларуси.

Отмечается, что соответствующий указ вступает в силу с дня его опубликования, то есть с 1 июля.

РФ возобновила авиасообщение с Грузией

19 мая, в Тбилиси приземлился самолет российской авиакомпании "Азимут", который выполнил первый прямой рейс из Москвы после четырехлетнего перерыва.

В свою очередь оппозиция Грузии и другие противники возобновления прямых авиарейсов в Россию устроили в аэропорту Тбилиси протест. Участники митинга встретили самолет из Москвы с протестными плакатами, флагами Грузии, Евросоюза и Украины.

Впоследствии российский диктатор Владимир Путин заявил, что он лично предложил возобновить прямые авиарейсы с Грузией, что вызвало большую критику со стороны Запада в адрес Тбилиси.

Кроме того, Грузия отказалась вводить санкции против РФ. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что это якобы нанесет крах экономике страны, а также возмутился, что мировое сообщество не ввело ограничения против России во время войны в Грузии в 2008 году.

На фоне такого пророссийского курса грузинских властей под стенами парламента Грузии в начале июня в очередной раз собралось несколько десятков человек. Они протестовали против разворота власти к Российской Федерации, а также за сохранение демократических прав и свобод.

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