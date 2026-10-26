Не только инфаркт: что будет, если не лечить высокое давление

Артериальная гипертензия является основной причиной преждевременной смерти в мире / © Credits

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Причин, приводящих к повышению АД, известно много: гипертоническая болезнь, заболевание почек, эндокринные заболевания, прием некоторых медикаментов, отравление, поздний токсикоз беременных и т.д.

Об этом пишет издание egeszsegkalauz.

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Нелеченное высокое АД (артериальная гипертензия) приводит к поражению жизненно важных органов и является главной причиной преждевременной смерти.

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Коварство высокого давления в том, что до появления осложнений большинство людей его не испытывают или просто пренебрегают первыми симптомами (например, головной болью).

Основные осложнения

Инфаркт миокарда (в сложившихся условиях сосуды сердца не справились со своей обеспечительной функцией, сердце осталось без кислорода).

Инсульт (сосуд головного мозга не выдержал высокого давления и лопнул, в результате чего в тканях головного мозга сформировалась гематома, нарушилось кровоснабжение мозга).

Сердечная недостаточность (сердечно-сосудистая система «устала», компенсаторные механизмы истощились и искривились, наступила декомпенсация). При такой декомпенсации начинают страдать все органы.

Меры профилактики

Отказ от курения

Регулярные физические нагрузки

Ограничение употребления соли

Уменьшение употребления алкоголя

Ранее сообщалось, что рацион с достаточным количеством фруктов и овощей может являться важной составляющей заботы о сердечно-сосудистой системе. Профессор и специалист по сердечно-сосудистым рискам Хосе Абеллан-Алеман назвал пять фруктов, которые сам выбирает для разнообразного питания. Больше об этом читайте в новости.

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