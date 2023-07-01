Попал ножом в грудь: в Одессе подросток посреди улицы убил девушку

Злоумышленник находится под стражей.
В Одессе на улице Екатерининской произошло убийство. Между 16-летним парнем и незнакомыми ему 20-летней девушкой и ее сожителем возникла словесная перепалка, переросшая в потасовку.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
"В разгар конфликта подозреваемый вытащил из кармана нож, внезапно приблизился к девушке и нанес ей удар в грудь", — отметили в ведомстве.
Очевидцы вызвали "скорую" и полицию. Пострадавшую доставили в больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки с повреждением сердца. Однако девушка скончалась.
Злоумышленника полицейские задержали на месте, где и изъяли нож, который направили на экспертизу.
Парень находится под стражей. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления.
Напомним, в Волынской области 56-летний житель села Александрия совершил жестокое убийство. Мужчина зарубил топором 66-летнюю женщину и ее 34-летнего сына, проживавших по соседству, а тела выбросил в колодец.
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