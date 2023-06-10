На Запорожье парень скотчем задушил беременную девушку

Подозреваемому за совершенное грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное.

В одном из сел Васильевского района (Запорожская область) 23-летний парень во время ссоры жестоко убил беременную 19-летнюю знакомую, которая настаивала на отцовстве.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной прокуратуры.

"Во время конфликта обвиняемый обмотал шею девушки скотчем и сжимал ее руками, пока она не задохнулась. Затем злоумышленник тело засыпал мусором на территории домовладения, где выполнял ремонтные работы", — отметили в ведомстве.



Специальное досудебное расследование по уголовному производству осуществляли следователи Васильевского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Ранее стало известно, что в Полтавской области вынесли приговор 29-летнему мужчине, убившему женщину и знакомого. Злоумышленник рассказал обо всем своей матери. Однако женщина испугалась и сдала полиции.

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