Не витримав: Путін вилаявся під час інтерв'ю Карлсону

Не зміг втриматися, як то кажуть, нерви дали своє.

Президент РФ Володимир Путін застосував нецензурну лайку під час інтерв'ю з американським пропагандистом Такером Карлсоном. Диктатор під час чергових волань про НАТО й Україну сказав "б**дь".

Про е пише російське видання The Moskow Times.

"Обманщики" з НАТО й "страшна" Україна розлютили "бідного" Путіна

Кремлівський диктатор вчергове звинуватив Захід у порушенні обіцянки щодо нерозширення НАТО. Мовляв, насправді ж запустивши 5 хвиль цього розширення. У 2008 році, бідкається Путін, в НАТО заявили, що і для України двері до Альянсу відчинені.

"Я кажу: "А чому завтра на вас не натиснуть (прийняти Україну в НАТО – ред.) – і ви знову погодитеся?". Ну нісенітниця якась, б**дь. З ким там розмовляти, я просто не розумію. Ми готові до розмови. Але з ким? Де гарантії? Жодних", – сказав Путін.

Нагадаємо, скандально відомий колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон приїхав до Москви й заявив, що візьме інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна.

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