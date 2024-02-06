"Американський Соловйов" прилетів до Москви, щоб взяти інтерв'ю у Путіна

Карлсон заявив, що також подав заявку на інтерв'ю Володимирові Зеленському.

Скандально відомий колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон приїхав до Москви і заявив, що візьме інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна.

Про це йдеться у відеозверненні Такера Карлсона на сайті tuckercarlson.com

"Сьогодні ми в Москві. Ми тут, щоб взяти інтерв’ю у президента Росії Володимира Путіна. Незабаром ми це зробимо. Очевидно, що проведення такого інтерв’ю має ризики. Тож ми ретельно думали про це протягом багатьох місяців", – сказав Карлсон

На його думку, через два роки війни, "яка змінює весь світ", більшість американців "поняття не мають", що відбувається у Росії чи в Україні.

"Але вони повинні знати, що вони платять за більшу частину цього способами, які вони ще не повністю усвідомлюють. Війна в Україні – це людське лихо. Це призвело до загибелі сотень тисяч людей. Ціле покоління молодих українців. І знелюдніла найбільша країна Європи. Але довгострокові наслідки ще глибші. Ця війна повністю змінила глобальні військові та торговельні альянси, а також санкції, що послідували за нею. І в цілому вони перевернули світову економіку", – сказав колишній телеведучий.

На його думку, економічний порядок після Другої світової війни розпадається дуже швидко, а разом з ним і домінування долара США.

Карлсон заявив, що також подав заявку на інтерв'ю Володимирові Зеленському.

Також екстелеведучий звинуватив західні ЗМІ у корумпованості. Він зазначив, що Ілон Маск пообіцяв не блокувати інтерв’ю з Путіним на платформі X (Twitter).

Карлсон заявив, що хоче дати слово Путіну, бо "жоден західний журналіст не потрудився взяти у нього інтерв’ю". Скандального медійника не зупиняє те, що глава РФ – диктатор і воєнний злочинець.

Російські так звані опозиційні ЗМІ звернули увагу, що після того, як Такер Карлсон прибув до Москви, кремлівські пропагандисти висвітлювали буквально кожний його крок.

Колишній конгресмен від штату Іллінойс та політичний коментатор СNN Адам Кінзінгер назвав екстелеведучого зрадником, коментуючи його візит до Москви.

Що відомо про Такера Карлсона

Такер Карлсон є ультраправим республіканцем і прихильником Трампа. Карлсон — один із найвідоміших у США тамтешніх рупорів російської пропаганди.

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Як пише Newsweek, Карлсону закидали повторення риторики Кремля щодо війни в Україні з коментарями, які сприймалися як підтримка Путіна та критика президента України Володимира Зеленського, що принесло йому похвалу серед російських пропагандистів. Зокрема він стверджував, що це Україна винна в підриві Каховської ГЕС.

CNN зазначав, що "Карлсон був головним пропагандистом теорій змови та радикальної риторики на телеканалі Fox News ".

Детектор медіа називав Карлсона "американським Соловйовим". У виданні нагадали, що напередодні великого вторгнення РФ, у лютому 2022 року, він кепкував із "перебільшеної загрози" нападу Путіна і звинувачував Байдена, що той нібито намагається втягнути США у війну.