Карлсон заявил, что также подал заявку на интервью Владимиру Зеленскому.

Скандально известный бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон приехал в Москву и заявил, что возьмет интервью у российского диктатора Владимира Путина.

Об этом говорится в видеообращении Такера Карлсона на сайте tuckercarlson.com

"Сегодня мы в Москве. Мы здесь, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Вскоре мы это сделаем. Очевидно, что проведение такого интервью имеет риски. Поэтому мы усердно думали об этом в течение многих месяцев", – сказал Карлсон

По его мнению, через два года войны, "которая меняет весь мир", большинство американцев "понятия не имеют", что происходит в России или Украине.

"Но они должны знать, что они платят за большую часть этого способами, которые они еще не полностью осознают. Война в Украине – это человеческая беда. Это привело к гибели сотен тысяч человек. Целое поколение молодых украинцев. И обезлюдела самая большая страна Европы. Но долгосрочные последствия еще глубже. Эта война полностью изменила глобальные военные и торговые альянсы, а также последовавшие за ней санкции. И в целом они перевернули мировую экономику", – сказал бывший телеведущий.

По его мнению, экономический порядок после второй мировой войны распадается очень быстро, а вместе с ним и доминирование доллара США.

Карлсон заявил, что также подал заявку на интервью Владимиру Зеленскому.

Также экс-телеведущий обвинил западные СМИ в коррумпированности. Он отметил, что Илон Маск пообещал не блокировать интервью с Путиным на платформе X (Twitter).

Карлсон заявил, что хочет дать слово Путину, потому что "ни один западный журналист не потрудился взять у него интервью". Скандального медийщика не останавливает то, что глава РФ – диктатор и военный преступник.

Российские так называемые оппозиционные СМИ обратили внимание на то, что после того, как Такер Карлсон прибыл в Москву, кремлевские пропагандисты освещали буквально каждый его шаг.

Бывший конгрессмен от штата Иллинойс и политический комментатор СNN Адам Кинзингерназвал экстелеведущего изменника, комментируя его визит в Москву.

Что известно о Такере Карлсоне

Такер Карлсон является ультраправым республиканцем и сторонником Трампа. Карлсон – один из самых известных в США тамошних рупоров российской пропаганды.

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Как пишет Newsweek, Карлсона обвиняли в повторении риторики Кремля о войне в Украине с комментариями, которые воспринимались как поддержка Путина и критика президента Украины Владимира Зеленского, что принесло ему похвалу среди российских пропагандистов. В частности, он утверждал, что это Украина виновата в подрыве Каховской ГЭС.

CNN отмечал, что "Карлсон был основным пропагандистом теорий заговора и радикальной риторики на телеканале Fox News".

Детектор медиа называл Карлсона "американским Соловьевым". В издании напомнили, что накануне крупного вторжения РФ, в феврале 2022 года, он подтрунивал над "преувеличенной угрозой" нападения Путина и обвинял Байдена, что тот якобы пытается втянуть США в войну.