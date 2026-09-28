Хватит ли стране денег, что будут зимой в городах и зачем облагают посылки: главное из интервью Корецкого

Сергей Корецкий и Алла Мазур / © ТСН

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Премьер-министр Сергей Корецкий дал эксклюзивное интервью ведущей ТСН.Тижня Алле Мазур, где рассказал о причинах дефицита госбюджета, сложную зиму, которая ждет украинцев из-за российских атак, скандальном законе о налогообложении посылок из-за границы и прочее.

ТСН.ua собрал главное из интервью украинского премьера.

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«Дыра» в бюджете в $27 млрд

Корецкий отметил, что страна оценивает общую стоимость войны в 155 млрд долларов. В то же время 27 млрд долларов из этой суммы остаются без найденного покрытия . Он добавил, что эта сумма — не новые расходы, которые появились в сентябре. Она изначально была включена в общую оценку стоимости войны.

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«Так вот 27 миллиардов долларов входят в эти 155 миллиардов. Другой вопрос, что общими усилиями мы пока не нашли покрытие этих расходов», — объяснил премьер.

Корецкий также отметил, что такую же оценку Украина заложила в финансовую стратегию для привлечения 90 млрд евро кредита от европейских партнеров по программе Ukraine Support Loan на 2026-2027 годы. По словам премьера, расходы на войну значительно превышают расходы на функционирование государства.

«Все остальные расходы нашего государства, все, все, все, все, которые можно только включить — 45. То есть понимаете, какой разрыв между жизнеобеспечением государства и сколько стоит война. Поэтому 27 остается открытым», — сказал он.

Сложная зима: кому следует выехать на зиму из городов

Крецкий подчеркнул, что массовый выезд украинцев из городов накануне зимы 2026-2027 годов является крайней мерой. В то же время, семьям маломобильных людей и лиц с инвалидностью следует заранее позаботиться об альтернативном жилье на случай длительных блекаутов и перебоев с теплоснабжением.

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По его словам, государство должно прежде всего позаботиться о людях, которые могут тяжелее всего перенести возможные перебои с электро- и теплоснабжением.

«Уезжать — это какая-то крайность. Но, например, есть люди маломобильные или с инвалидностью. Почему не позаботиться именно этих людей, их родственникам или социальным службам города, столицы, в частности. Я об этом с мэром (Киева — ред.) разговаривал. Их есть четкое количество. Ну можно ведь это сделать раньше, между зимой? Будет результат», — сказал Корецкий.

Как правительство готовит страну к сложной зиме

Премьер подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону является общей ответственностью государства и граждан.

Корецкий подчеркнул, что пока правительство работает над защитой критической инфраструктуры, жильцам домов, ОСМД и ЖЭКам следует заранее позаботиться о внутренних электросетях и использовать доступные программы поддержки для повышения энергонезависимости.

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Корецкий также предупредил о риске чрезмерной нагрузки на внутридомовые сети. В случае атак и перебоев с теплоснабжением люди могут массово перейти на электрообогреватели, что создаст дополнительную нагрузку на электросети.

Премьер призвал украинцев не откладывать подготовку и активнее использовать государственные инструменты поддержки.

«Мы выделили средства, есть в государственном бюджете, есть в банках, мы компенсируем банкам эти проценты. Ну, сделайте. Для нас такая традиция, что для нас всегда зима приходит неожиданно», — отметил Корецкий.

Почему заграничные отправления обложат налогами

Премьер Корецкий объяснил необходимость законопроекта о новых правилах налогообложения посылок из-за границы. По его словам, документ должен защитить украинских производителей и перекрыть схемы уклонения от налогов.

Корецкий отметил, что, несмотря на непопулярность решения и длительные дискуссии, народные депутаты поддержали законопроект в первом чтении. Теперь правительство ожидает его рассмотрения во втором чтении в ближайшее время.

По словам премьера, значительная часть зарубежных посылок использовалась для обхода украинского законодательства путем дробления товаров на небольшие партии.

«По посылке, я все-таки хочу отдельно сказать: я считаю, что это суперправильное решение, потому что 80% этих посылок — это было дробление на мелкие партии для того, чтобы нечестные дельцы избегали налоговых нагрузок. И это недопустимо», — сказал Корецкий.

Он добавил, что бесконтрольный ввоз товаров также создавал неравные условия для украинского бизнеса, в частности, предприятий легкой промышленности.

По словам премьера, украинские производители работают в условиях войны, вынуждены использовать дорогостоящую электроэнергию и дизель-генераторы и платить НДС. В то же время, иностранные товары могут попадать на украинский рынок без аналогичной налоговой нагрузки, получая конкурентное преимущество.

Корецкий заверил, что новые правила должны помочь перекрыть налоговые схемы и создать более равные условия для украинских производителей.

Остается ли Украина без интернета

Премьер-министр отметил, что российские войска сменили тактику и начали атаковать украинские дата-центры, создавая дополнительные риски для стабильности связи и работы Интернета.

Корецкий подтвердил, что защита дата-центров и мобильной связи обсуждалась на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. По его словам, угрозы цифровой и коммуникационной инфраструктуры будут сохраняться до завершения войны.

«Угроза есть по всей инфраструктуре. Была, есть и будет до завершения войны», — подчеркнул Корецкий.

В то же время, премьер заверил, что государство использует гибкие и комбинированные решения, чтобы обеспечить стабильную работу сетей и не допустить масштабного нарушения связи в результате атак РФ.

Зачем украинцам хотят повысить НДС

Корецкий объяснил, что повышение НДС на 1% в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год, в частности, связано с необходимостью изыскать средства на программу страхования бизнеса от военных рисков.

Он отметил, что российские атаки на предприятия наносят ущерб не только бизнесу, но и населению и государственному бюджету.

«Разрушение всех происходящих и атаки — это атака на бизнес, атака на людей, атака на налоги, на бюджет государства, на устойчивость нашего государства», — сказал Корецкий.

По словам премьера, одним из направлений поддержки бизнеса остаются льготные кредиты. Государство компенсирует банкам разницу между льготной и рыночной ставками, используя собственные средства и гранты международных партнеров.

Отдельно Корецкий рассказал о программе страхования военных рисков. Она должна помочь бизнесу быстрее получать компенсацию за ущерб, нанесенный ракетными и дроновыми атаками. Речь идет об 1 млрд долларов или чуть больше.

«Очень важна инициатива. Это была наша инициатива для того, чтобы бизнесу быстро компенсировать потери, приносимые ракетами и дронами», — пояснил премьер.

Откуда правительство будет брать средства на зарплаты военным

По словам премьера, правительство уже нашло 7 млрд долларов из 27 млрд необходимых для покрытия дефицита оборонного бюджета. Денежные средства удалось высвободить благодаря внутренней оптимизации расходов, перераспределения ресурсов и экономии.

Он отметил, что сэкономленные средства направляют Силам обороны, чтобы не допустить перебоев в их финансировании.

Премьер также заверил, что до конца года государство в полном объеме обеспечит выплаты военнослужащим, семьям погибших и другие предусмотренные выплаты.

«В первую очередь это так называемое денежное довольствие, это военные заработные платы, выплаты за погибших другое, поддержка семей. То есть с этим проблем нет вообще. То есть, мы это точно закроем. Гарантирую. Всё будет стабильно в полной мере. За это бессмысленно переживать», — заверил премьер.

Чтобы направить больше средств на оборону, правительство приостановило финансирование расходов, не первоочередных в условиях войны, в частности, части программ в сферах дорог, культуры и устойчивости.

Мы ранее показали, как выглядит здание Кабинета Министров Украины, где до сих пор продолжаются ремонтные работы после ракетной атаки, произошедшей более года назад.

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