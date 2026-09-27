«80% посылок — это схемы»: премьер рассказал, почему заграничные отправления обложат налогами

Почему зарубежные посылки облагают налогом: заявление премьера / © ТСН

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Законопроект о новых правилах налогообложения зарубежных посылок является необходимым шагом для защиты украинского производителя и ликвидации схем уклонения от уплаты налогов.

Об этом в эксклюзивном интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур заявил премьер-министр Украины Корецкий.

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По словам главы правительства, несмотря на эмоции и непопулярность этого решения, нардепы после продолжительных дискуссий и убеждений поддержали документ в первом чтении. Сейчас правительство ожидает второго чтения в ближайшее время.

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Премьер подчеркнул, что львиная доля заграничных почтовых отправлений использовалась для обхода украинского законодательства.

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«За посылки я все-таки хочу особо сказать: я считаю, что это суперправильное решение, потому что 80% этих посылок — это было дробление на мелкие партии для того, чтобы нечестные дельцы избегали налоговых нагрузок. И это недопустимо», — говорит Корецкий.

Кроме того, по его словам, бесконтрольный ввоз товаров в посылках наносил ущерб отечественному бизнесу, в частности, предприятиям легкой промышленности. Украинские производители вынуждены работать под обстрелами, использовать дорогостоящую электроэнергию и дизель-генераторы, а также платить НДС, из-за чего их продукция становится дороже.

В то же время, иностранные товары, изготовленные в мирных условиях и ввезенные без уплаты налогов, получали нечестное конкурентное преимущество на украинском рынке.

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«Приходит посылка, сделанная по себестоимости мирных условий и на нее не начисляются налоги. Ну, это нечестно. Если мы хотим — а мы очень хотим — поддерживать собственного производителя и наш патриотизм проявляется в реальных наших действиях, а не словах, то нельзя давать такое конкурентное преимущество другим иностранным производителям той или иной продукции, которое может быть абсолютно успешно и качественно произведено в Украине», — добавил Корецкий.

Он заверил, что этот закон поможет избежать схем уклонения от налогов неблагополучных компаний и поддержать украинского производителя.

Напомним, что украинцев хотят обязать платить НДС за все товары из зарубежных маркетплейсов. Верховная Рада уже сделала первый шаг к отмене нынешнего лимита в 150 евро.

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