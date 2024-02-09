Не выдержал: Путин выругался во время интервью Карлсону

Президент РФ Владимир Путин применил нецензурную брань во время интервью с американским пропагандистом Такером Карлсоном. Диктатор во время очередных воплей о НАТО и Украине сказал "б**дь".

Об этом пишет российское издание The Moskow Times.

"Обманщики" из НАТО и "страшная" Украина разозлили "бедного" Путина

Кремлевский диктатор в очередной раз обвинил Запад в нарушении обещания по поводу нерасширения НАТО. Мол, на самом же деле запустив 5 волн этого расширения. В 2008 году, сетует Путин, в НАТО заявили, что и для Украины дверь в Альянс открыта.

"Я говорю: "А почему завтра на вас не нажмут (принять Украину в НАТО – ред.) – и вы снова согласитесь?". Ну чепуха какая-то, б**дь. С кем там разговаривать, я просто не понимаю. Мы готовы к разговору. Но с кем? Где гарантии? Никаких", – сказал Путин.

Напомним, скандально известный бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон приехал в Москву и заявил, что примет интервью у российского диктатора Владимира Путина.

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