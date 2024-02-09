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Відома українська ведуча шокувала, чому ніколи не народить дітей

Відома українська ведуча шокувала, чому ніколи не народить дітей

Раміна Есхакзай

Раміна Есхакзай також поділилася, що її бояться чоловіки.

Журналістка та ведуча Раміна Есхакзай, яка нещодавно розповіла про кіношне розставання з нареченим, зізналася, що не хоче народжувати дітей.

Знаменитість пояснила, що для неї немає різниці - біологічна це дитина, чи ні і висловила готовність всиновити хлопчика чи дівчинку старших років. Есхакзай прокоментувала, чому не хоче власних нащадків:

"Не хочу народжувати дітей. Але я готова всиновити дитину старшу, 5-6 років. Я не вважаю, що мої гени кращі за інших, всі діти однакові. Якщо я почну стосунки з людиною, у якої є дитина, для мене це теж добре", - пояснила Раміна.

Раміна Есхакзай / © instagram.com/raminalalala
Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Також в інтерв'ю блогеру Олександру Волошину ведуча зізналася, що її бояться чоловіки. Разом з тим Есхакзай поділилася, які чоловіки її приваблюють зараз:

"Якщо подивитися на тих, з ким у мене були стосунки, то це дуже схожий типаж: борода, темненький, середнього зросту. Мені подобається, щоб ця людина була спокійною, врівноваженою, тактильною, зі здоровою менталкою, щоб був досвід стосунків до мене. Я раніше хотіла собі партнера, з яким ми були б партнери, як у серіалі "Картковий будиночок" мені здавалося, що це ідеальна модель стосунків. Зараз мені хочеться близькості з людиною, щоб ми були друзями, на одній хвилі. Є така проблема, чомусь чоловіки бояться мене, не наважуються зробити перший крок. Не дивлячись на спокій, інтелігентність, ця людина має не боятися йти вперед. Навіть, якщо запросив мене один раз, а я відмовилась, щоб запросив вдруге", - сказала Есхакзай.

Раміна Есхакзай / © instagram.com/raminalalala
Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Нагадаємо, не так давно Раміна Есхакзай поділилася архівним фото з Віталієм Козловським у юності й здивувала їхнім зовнішнім виглядом.

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