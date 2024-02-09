Відома українська ведуча шокувала, чому ніколи не народить дітей

Журналістка та ведуча Раміна Есхакзай, яка нещодавно розповіла про кіношне розставання з нареченим, зізналася, що не хоче народжувати дітей.

Знаменитість пояснила, що для неї немає різниці - біологічна це дитина, чи ні і висловила готовність всиновити хлопчика чи дівчинку старших років. Есхакзай прокоментувала, чому не хоче власних нащадків:

"Не хочу народжувати дітей. Але я готова всиновити дитину старшу, 5-6 років. Я не вважаю, що мої гени кращі за інших, всі діти однакові. Якщо я почну стосунки з людиною, у якої є дитина, для мене це теж добре", - пояснила Раміна.

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Також в інтерв'ю блогеру Олександру Волошину ведуча зізналася, що її бояться чоловіки. Разом з тим Есхакзай поділилася, які чоловіки її приваблюють зараз:

"Якщо подивитися на тих, з ким у мене були стосунки, то це дуже схожий типаж: борода, темненький, середнього зросту. Мені подобається, щоб ця людина була спокійною, врівноваженою, тактильною, зі здоровою менталкою, щоб був досвід стосунків до мене. Я раніше хотіла собі партнера, з яким ми були б партнери, як у серіалі "Картковий будиночок" мені здавалося, що це ідеальна модель стосунків. Зараз мені хочеться близькості з людиною, щоб ми були друзями, на одній хвилі. Є така проблема, чомусь чоловіки бояться мене, не наважуються зробити перший крок. Не дивлячись на спокій, інтелігентність, ця людина має не боятися йти вперед. Навіть, якщо запросив мене один раз, а я відмовилась, щоб запросив вдруге", - сказала Есхакзай.

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Нагадаємо, не так давно Раміна Есхакзай поділилася архівним фото з Віталієм Козловським у юності й здивувала їхнім зовнішнім виглядом.

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