Безпілотники атакували два російські НПЗ: що відомо про наслідки

Атаки СБУ по російських нафтопереробних заводах тривають. Наші джерела підтверджують, що цього разу безпілотники Служби вдарили одразу по двох НПЗ у Краснодарському краї – не тільки по Ільському, але й по Афіпському.

Про це повідомляють джерела ТСН.ua.

Які наслідки

Результати по Ільському НПЗ – сталася велика пожежа, вражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тонн на рік. А без неї ворог не зможе виробляти дизпаливо для військових потреб. Ціна такої установки – 50 млн доларів США.

По Афіпському заводу безпілотники також влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються.

Обидва об'єкти розташовані на відставні близько 20 км один від одного. Як пишуть місцеві пабліки, росіяни навіть змушені були підіймати в небо літаки, але це не допомогло захистити важливі НПЗ.

"Такі заводи – цілком законні цілі. Вони не лише працюють на оборонку і забезпечують паливом російські війська, але є важливими для економіки РФ. Бо Росія – це Голіаф, який стоїть на нафтових ногах. Ми системно їх підрізаємо. І продовжимо робити це надалі, допоки Голіаф не впаде", – зазначає поінформоване джерело.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Служба також успішно атакувала дронами Афіпський НПЗ, на якому виготовляли мільйони тонн авіаційного пального для ворожих літаків.

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