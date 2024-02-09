Беспилотники атаковали два российских НПЗ: что известно о последствиях

Атаки СБУ по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжаются. Наши источники подтверждают, что на этот раз беспилотники Службы ударили сразу по двум НПЗ в Краснодарском крае – не только по Ильскому, но и по Афипскому.

Об этом сообщают источники ТСН.ua.

Какие последствия

Результаты по Ильскому НПЗ – произошел большой пожар, поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год. А без нее враг не сможет производить дизтопливо для военных нужд. Цена такой установки – 50 млн долларов США.

По Афипскому заводу беспилотники также метко отработали, но последствия уточняются.

Оба объекта находятся на отставной около 20 км друг от друга. Как пишут местные паблики, россияне даже были вынуждены поднимать в небо самолеты, но это не помогло защитить важные НПЗ.

"Такие заводы – вполне законные цели. Они не только работают на оборонку и обеспечивают топливом российские войска, но важны для экономики РФ. Потому что Россия – это Голиаф, который стоит на нефтяных ногах. Мы системно их подрезаем. И продолжим делать это в дальнейшем, пока Голиаф не упадет", – отмечает информированный источник.

Напомним, в октябре прошлого года Служба также успешно атаковала дронами Афипский НПЗ, на котором производили миллионы тонн авиационного горючего для вражеских самолетов.

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