Беспилотники СБУ атаковали Афипский НПЗ, который снабжал топливом армию России (видео)

Во время спецоперации СБУ был атакован нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, а именно, Афипский НПЗ, снабжавший топливом войска РФ.

Как подтверждают информированные источники, Афипский НПЗ атаковали два беспилотника СБУ.

Такие объекты – важная цель. Ведь только за прошлый год на предприятии произвели более 7 млн тонн авиационного горючего, которое использовалось для вражеской военной авиации, ежедневно атакующей Украину.

В результате спецоперации СБУ поражено несколько новых установок завода, на которых такое горючее перерабатывалось.

Это серьезный удар по российским оккупантам. По предварительным данным, загорелось и несколько резервуаров с "черным золотом". Теперь у россиян будет меньше ресурсов, чтобы атаковать Украину своими самолетами.

Напомним, враг использует при атаке по Украине новый беспилотник-камикадзе "Изделие-53". Что именно известно о БПЛА врага, читайте в материале ТСН.ua.

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