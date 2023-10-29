Ночная атака по Украине: сколько вражеских целей сбила ПВО

Оккупанты ночью снова атаковали Украину с помощью ударных беспилотников типа "Шахед". Все вражеские цели уничтожены силами ПВО.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты применили пять дронов-камикадзе, и все они были сбиты.

"Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 5 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Нашей противовоздушной обороной все вражеские дроны были уничтожены", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Враг направил летательные аппараты, в частности с использованием временно оккупированных территории, максимально пытаясь обойти систему противовоздушной обороны и разведывая способы защиты Украины. Такие малые партии беспилотников, как правило, они запускают для того, чтобы узнать, где готовы по ним работать, где возможны маршруты для прокладки будущих ударов. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены нами в Николаевской области, попаданий в нашей зоне ответственности не допущено", — добавила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

В Воздушных силах Украины также сообщили детали атаки.

"Оккупанты атаковали пятью ударными БпЛА типа "Shahed" и управляемой авиационной ракетой Х-59. Пуски "Шахидов" осуществлены с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск -РФ), КАР Х-59 - с самолета Су-34 (с воздушного пространства Белгородской области). Ракета направлена по объектам в Миргородском районе Полтавской области. Предварительно без потерь и серьезных последствий", - говорится в сообщении.

Отметим, что звуки взрывов были слышны на Хмельнитчине и в Херсоне.