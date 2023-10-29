Нічна атака по Україні: скільки ворожих цілей збила ППО

Окупанти вночі знову атакували Україну за допомогою ударних безпілотників типу "Шахед". Всі ворожі цілі знищені силами ППО.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти застосували п'ять дронів-камікадзе, і всі вони були збиті.

"Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Нашою протиповітряною обороною всі ворожі дрони були знищені", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Ворог спрямував літальні апарати, зокрема з використанням тимчасово окупованих території, максимально намагаючись обійти систему протиповітряної оборони і вивідуючи способи захисту України. Такі малі партії безпілотників як правило вони запускають для того, щоб дізнатися, де готові по них працювати, де можливі маршрути для прокладання майбутніх ударів. Два безпілотних літальних апарати були знищені нами в Миколаївській області, влучань у нашій зоні відповідальності не допущено", - додала речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

У Повітряних силах України теж повідомили деталі атаки.

"Окупанти атакували п’ятьма ударними БпЛА типу "Shahed" та керованою авіаційною ракетою Х-59. Пуски "Шахедів" здійснено з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -РФ), КАР Х-59 – із літака Су-34 (з повітряного простору Бєлгородської області).Ракету спрямовано по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо без втрат та серйозних наслідків", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що звуки вибухів було чутно на Хмельниччині та в Херсоні.