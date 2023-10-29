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На Хмельниччині було чутно вибухи: спрацювала ППО - влада

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Хмельниччині було чутно вибухи: спрацювала ППО - влада

Потурбуйтеся про власну безпеку

Триває тривожна ніч для українців

Протягом ночі проти 29 жовтня 2023 року був зафіксований рух ворожих безпілотників. 

Близько 04:51 стало відомо, що на Хмельниччині чутно вибухи, працює ППО.

Про це заявив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, - інформує Суспільне. 

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджували, що ворожі ударні БпЛА рухаються на Хмельниччині. 

"Напрямок руху – західний", - йдеться у повідомленні. 

Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході.

"Загроза застосування авіаційного озброєння!", - резюмують українські військові. 

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи: очевидці повідомляють про звуки безпілотників та стрілянину.

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Перегляди
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