На Хмельниччині було чутно вибухи: спрацювала ППО - влада

Триває тривожна ніч для українців
Протягом ночі проти 29 жовтня 2023 року був зафіксований рух ворожих безпілотників.
Близько 04:51 стало відомо, що на Хмельниччині чутно вибухи, працює ППО.
Про це заявив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, - інформує Суспільне.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджували, що ворожі ударні БпЛА рухаються на Хмельниччині.
"Напрямок руху – західний", - йдеться у повідомленні.
Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході.
"Загроза застосування авіаційного озброєння!", - резюмують українські військові.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи: очевидці повідомляють про звуки безпілотників та стрілянину.
Читайте також: