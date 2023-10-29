Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у віці 54 років - ЗМІ 

Відомий американський актор Меттью Перрі помер у віці 54 років, інформує TMZ.

Повідомляється, що його знайшли мертвим в джакузі будинку в районі Лос-Анджелеса.

Джерела в правоохоронних органах повідомили ЗМІ, що перші служби швидкого реагування кинулися за адресою, спочатку з інформацією про зупинку серця.

Вони додали, що наркотиків на місці події не виявили та не підозрюють у злочині.

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Перрі прославився, граючи улюбленого шанувальниками Чендлера протягом 10 сезонів у надзвичайно популярному ситкомі 90-х «Друзі».

У нього була довга історія зловживання наркотиками та алкоголем. Але пізніше він розповів про свою залежність у мемуарах, які опублікував минулого року. Раніше він навіть відчиняв двері свого будинку для алкоголіків і наркоманів.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що зірка "Друзів" Метью Перрі одружується з молодшою на 22 роки дівчиною. Зауважимо, що для 51-річного Метью Перрі це буде перший офіційний шлюб. До цього він перебував протягом шести років у стосунках з акторкою Ліззі Каплан та рік зустрічався з Джулією Робертс.

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