Синоптики оновили прогноз на сьогодні, 29 жовтня

Сьогодні, 29 жовтня, в Україні буде тепло й без опадів, але синоптики прогнозують сильні шквали.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У більшості регіонів буде сухо та хмарно з проясненнями.

Вночі в західних і Житомирській областях невеликий дощ. У північно-східній частині країни та в Карпатах очікуються пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

Вдень прогнозують температуру в межах +16...21°С. У північній та східній частині країни повітря прогріється до +10...15°С. Водночас на Чернігівщині та Сумщині місцями буде не вище +6...9°С.

У Карпатах синоптики прогнозують удень +7...12°С.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря у Київській області вдень становитиме +10...15°С. У столиці стовпчики термометрів покажуть +12...14°С.

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