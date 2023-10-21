Погода на Новий рік в Україні: синоптикиня здивувала прогнозом

Швидше за все, погода на Новий рік в Україні знову буде аномально теплою, без снігу і морозу.

Погода на Новий рік в Україні, ймовірно, буде аномально теплою, без снігу та морозу. Опади можливі лише у вигляді невеликого мокрого снігу.

Такий прогноз для OBOZ.UA озвучила завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

З її слів, зими стали "нестійкими за температурним режимом". Це означає, що, як і в минулі роки, цієї зими знову очікуються температурні "гойдалки", хоча й не такі сильні, як, зокрема, в теплу пору року, коли температура повітря змінювалася на 10 градусів протягом двох днів, каже Вазіра Мартазінова.

За прогнозом метеорологині, опадів узимку буде мало. Через здебільшого плюсові температури очікується переважно сніг з дощем або мокрий сніг.

Щодо погоди на Новий рік-2024, вона, імовірно, знову буде без снігу та морозу.

"З огляду на попередній рік, йде така сама аналогія", – сказала вона і додала, що варто чекати на невеликий "плюс" удень та 0 або невеликий "мінус" у нічні години.

Чи будуть морози і сніг взимку – читайте у новині.