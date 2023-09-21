Якою буде зима 2024 в Україні: чи будуть морози і сніг

Якою буде зима 2023-2024 в Україні – питання, яке хвилює всіх жителів країни напередодні початку опалювального сезону на тлі можливого поновлення російських атак по енергосистемі держави. Чи будуть морози і сніг взимку – читайте на ТСН.ua.

Якою буде зима 2024

Зима 2023-2024 в Україні не матиме особливих відмінностей щодо температурних показників у порівнянні з цим самим періодом минулого опалювального сезону. Про це йдеться у прогнозі Wisemeteo. Днів із опадами у вигляді снігу чи дощу протягом зими буде небагато.

Середня температура повітря взимку становитиме близько 0 градусів. Це не набагато нижче, аніж взимку 2022-2023. Справжня зимова погода прогнозується приблизно 2 грудня. Саме тоді вперше за сезон температура повітря впаде до -2 градусів.

Прогноз погоди на грудень 2023

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Погода у грудні 2023 року очікується із середньою денною температурою повітря близько -1 градусів. А нічна температура повітря коливатиметься в межах від 0 до -8 градусів. Найвища температура повітря, яку можна очікувати у грудні, може становити +7 градусів. Суттєвих снігу чи дощу не передбачається.

Прогноз погоди на січень 2024

Погода у січні 2024 буде трішечки теплішою, аніж у грудні – зі середньою температурою повітря близько 0 градусів. Однак протягом місяця температура коливатиметься в межах від -5 до -8 градусів. Щодо опадів, то очікується низький рівень.

Прогноз погоди на лютий 2024

Погода у лютому 2024: середня температура повітря становитиме 0 градусів. Це на один градус вище, аніж торік. Нічні температури повітря сягатимуть у середньому -11 градусів. У лютому очікується незначна кількість опадів.

Чи будуть морози взимку 2024 і сніг

За інформацією Severe Weather, зараз над Північним полюсом формується полярний вихор. Тож за попередніми прогнозами погоди на зиму 2023-2024, очікується сніг та низька температура повітря. Повідомляється про підвищену ймовірність холодної зими у Європі, США та Канаді. Крім того у Європі та на сході США очікується снігопад із вищим від середнього рівнем.

Водночас українська синоптикиня Наталка Діденко в інтерв'ю для радіо NV закликала не звертати увагу на "страшилки" про погоду в Україні взимку. Вона також пояснила свою думку.

"Немає таких професіоналів, які б сказали про далеку зиму. Є якісь розробки, науковці щось вивчають і займаються цими прогнозами. Вони (прогнози – ред.) дуже умовні – опадів більше чи менше, температура повітря буде вищою за норму чи нижчою. Пересічній людині воно ні про що не скаже – ми знаємо, що все одно зимою буде холодно і коли-не-коли буде сніг", – розповіла Діденко.

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