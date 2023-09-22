Ворог атакував Одещину: є влучання в рекреаційну інфраструктуру

Надвечір росіяни атакували Білгород-Дністровський район ракетами.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соціальних мережах.

"На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру. На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували. Постраждалих серед цивільних немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія влаштувала масовану атаку по Україні крилатими ракетами вночі і вранці 21 вересня. Вибухи лунали у різних областях, працювала ППО, однак є "прильоти" та падіння уламків збитих ракет. Загалом окупанти випустили по Україні 43 ракети, з яких вдалося збити 36.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Потужні вибухи! Росія запустила ракети, які змінюють напрямок! - Подробиці від Ігната

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