Росія обстріляла Курахове: є постраждалі

Пізно ввечері 21 вересня 2023 року російські війська завдали два удари по Кураховому на Донеччині.

Унаслідок обстрілу є постраждалі.

Про це заявив начальник МВА Роман Падун, - пише Суспільне.Донбас.

За його інформацією, станом на 01:00 22 вересня відомо про 13 людей, які постраждали внаслідок обстрілу, даних про загиблих немає.

Війська РФ поцілили по житлових будинках, зазначив Роман Падун. Внаслідок обстрілів сталася пожежа.

З-під завалів дістали чоловіка, йому надають медичну допомогу, більше під завалами людей немає, уточнив Роман Падун. З чого обстріляли місто, - встановлюють.

Нагадаємо, Росія влаштували масовану атаку по Україні крилатими ракетами вночі і вранці 21 вересня. Вибухи лунали у різних областях, працювала ППО, однак є "прильоти" та падіння уламків збитих ракет. Загалом окупанти випустили по Україні 43 ракети, з яких вдалося збити 36.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Потужні вибухи! Росія запустила ракети, які змінюють напрямок! - Подробиці від Ігната

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