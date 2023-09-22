Россия обстреляла Курахово: есть пострадавшие

Поздно вечером 21 сентября 2023 года российские войска нанесли два удара по Курахово в Донецкой области.
В результате обстрела есть пострадавшие.
Об этом заявил начальник МВА Роман Падун, — пишет Общественное.Донбасс.
По его информации, по состоянию на 01:00 22 сентября известно о 13 пострадавших в результате обстрела людях, данных о погибших нет.
Войска РФ попали в жилые дома, отметил Роман Падун. В результате обстрелов произошел пожар.
Из-под завалов получили мужчину, ему оказывают медицинскую помощь, больше под завалами людей нет, уточнил Роман Падун. Из чего обстреляли город, – устанавливают.
Напомним, Россия устроили массированную атаку по Украине крылатыми ракетами ночью и утром 21 сентября. Взрывы раздавались в разных областях, работала ПВО, однако есть "прилеты" и падение обломков сбитых ракет. Всего оккупанты выпустили по Украине 43 ракеты, из которых удалось сбить 36.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мощные взрывы! Россия запустила ракеты, меняющие направление! — Подробности от Игната
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