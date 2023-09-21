Россия атаковала энергетические объекты после продолжительного перерыва — "Укрэнерго"

В компании подчеркнули, что пока рано делать выводы о начале новой кампании по энергетическим объектам.

В четверг, 21 сентября, Россия нанесла удары по энергетическим объектам после 6-месячного перерыва. Есть повреждения энергообъектов в западном и центральном регионах.

Об этом сообщает УкрЭнерго.

Отмечается, что из-за последствий атаки были частичные обесточения в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях.

"В настоящее время работа магистральных сетей в регионе возобновлена, продолжается заживление бытовых потребителей в сетях облэнерго. Также во время атаки получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги", — идет в сообщении.

В компании подчеркнули, что пока рано делать выводы о начале "новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры".

Напомним, ночью 21 сентября Россия атаковала крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Главнокомандующий рассказал, сколько ракет удалось сбить силам ПВО.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Масштабная РАКЕТНАЯ АТАКА! Россияне взбесились и решили мстить!

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