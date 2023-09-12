Прогноз на зиму 2023-2024: синоптики попереджають про полярний вихор

Полярний вихор досягне своєї максимальної сили в листопаді та грудні.

За інформацією синоптиків, над Північним полюсом триває формування полярного вихору, тому перші прогнози погоди на зиму 2023-2024 відповідні: на нас чекають сніг та низька температура повітря.

Про це повідомляє сервіс severe-weather.

За словами метеорологів, сильний полярний вихор передбачає сильну полярну циркуляцію, яка зазвичай містить прохолодніше повітря в полярних регіонах, що призводить до більш м'яких умов у США та Європі. І навпаки, слабкий полярний вихор означає, що більш холодне арктичне повітря не обмежене і може затікати в США та Європу, що призводить до більш прохолодних умов.

На Північному полюсі вже почався процес охолодження, який традиційно починається в серпні і посилюється восени.

Вчені кажуть, що 2023-го є ймовірність колапсу полярного вихору. Це призведе до погодних впливів по всій Північній півкулі - можливий викид більш холодного арктичного повітря в Європу і США.

Як повідомляється, цей потенційний колапс, який часто спостерігається в грудні та січні, може призвести до значних змін погоди в січні 2024 року.

Якою буде погода в Україні восени

Осінь 2023-го має вразити кількістю опадів.

Про це розповіла кліматолог і співробітниця Інституту геофізики імені Суботіна НАН України Світлана Бойченко.

"Цього року на тлі характерних температурних тенденцій, очікується підвищення кількості опадів восени, а особливо - в листопаді", - попередила Бойченко.

За її даними, в Україні існує тенденція до підвищення температури повітря у вересні та листопаді. Водночас у жовтні змін не передбачається.

А тим часом на Україну вже йдуть дощі та грози. Опади накриють країну атмосферним фронтом у другій половині тижня, 14-17 вересня.

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