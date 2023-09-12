Прогноз погоди на 13 вересня: чи потішить погода теплом у середу

У середу, 13 вересня, погода в Україні буде по-осінньому теплою. Опадів синоптики не передбачають.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +8-13°. Тепліше в нічну пору буде на заході країни - 12-17° тепла.

Вдень на переважній більшості території України повітря прогріється до +23-28°. Тепліше буде в західних областях - стовпчики термометрів покажуть до +23-28°. Натомість свіжіше буде на сході - лише +19-24°.

Прогноз погоди в Україні на 13 вересня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У столиці та області 13 вересня мінлива хмарність. Опадів не буде. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря вночі буде +8-13°, вдень - 23-28° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 11-13° тепла, а вдень повітря прогріється до +26-28°.

Як повідомлялося, синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що до України йдуть дощі та грози. Опади до країни надійдуть з атмосферним фронтом у другій половині тижня.

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