До України йдуть дощі та грози: синоптикиня розповіла про погоду найближчим часом

Незабаром до України прийдуть короткочасні дощі, а місцями - ще й грозами. Опади надійдуть з атмосферним фронтом у другій половині тижня. Втім, вони досить швидко залишать територію країни.

Про це в інтерв'ю для NV розповіла синоптикиня Наталія Птуха.

"Цього тижня ситуація трошки зміниться, але не кардинально. Вівторок і частково середа (12-13 вересня - Ред.) погода без опадів, та вже у середу почне наближатися атмосферний фронт із заходу до території України, і, відповідно, принесе невеликі опади", - розповіла синоптикиня.

За її словами, спочатку місцям дощитиме у Карпатах. Втім, вже день 14 вересня загалом на правобережжі країни будуть помірні короткочасні дощі та грози — у більшості західних областей, а також місцями північні, центральні і трошечки південні буде охоплювати атмосферний фронт. Наталя Птуха каже, що він "рухливий, надовго затримуватись не буде".

"Він проходитиме 14 вересня, а потім 15-го вже по всій території України пройдуть короткочасні дощі та грози — фронт зміститься на лівобережжя. Але 16-го вже знову переважатиме погода без опадів. Там лише по півдню вночі залишаються невеличкі короткочасні дощі та грози. Після проходження атмосферного фронту, за попередніми розрахунками, знову переважатиме поле підвищеного тиску", - повідомила Наталія Птуха.

Як повідомлялося, за прогнозами синоптиків, в Україні вдарять перші заморозки на поверхні ґрунту вже у другій половині вересня. За даними синоптика Ігора Кібальчича, у західних областях і на крайній півночі країни в окремі ночі від’ємні температури можуть фіксуватися й у повітрі.

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