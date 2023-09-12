В Украину идут дожди и грозы: синоптик рассказала о погоде в ближайшее время

Вскоре в Украину придут кратковременные дожди, а местами – еще и грозами. Осадки придут с атмосферным фронтом во второй половине недели. Впрочем, они достаточно быстро покинут территорию страны.

Об этом в интервью для NV рассказала синоптик Наталья Птуха.

"На этой неделе ситуация немного изменится, но не кардинально. Вторник и частично среда (12-13 сентября — Ред.) погода без осадков, и уже в среду начнет приближаться атмосферный фронт с запада на территорию Украины, и, соответственно, принесет небольшие осадки", – рассказала синоптик.

По ее словам, сначала будет дождь в Карпатах. Впрочем, уже день 14 сентября на правобережье страны будут умеренные кратковременные дожди и грозы — в большинстве западных областей, а также местами северные, центральные и небольшие южные будет охватывать атмосферный фронт. Наталья Птуха говорит, что он "подвижный, надолго задерживаться не будет".

"Он будет проходить 14 сентября, а затем 15-го уже по всей территории Украины пройдут кратковременные дожди и грозы — фронт сместится на левобережье. Но 16-го уже снова будет преобладать погода без осадков. Там лишь по югу ночью остаются небольшие кратковременные дожди и грозы". После прохождения атмосферного фронта, по предварительным расчетам, снова будет преобладать поле повышенного давления", — сообщила Наталья Птуха.

Как сообщалось, по прогнозам синоптиков, в Украине ударят первые заморозки на поверхности почвы уже во второй половине сентября. По данным синоптика Игоря Кибальчича, в западных областях и на крайнем севере страны в отдельные ночи отрицательные температуры могут фиксироваться и в воздухе.

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