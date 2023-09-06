Якою буде погода у вересні: синоптикиня потішила прогнозом

Сонця у вересні буде вдосталь, але грітиме воно вже не так, як влітку.

Погода у вересні в Україні буде теплою з температурою повітря +21+27 градусів у перший тиждень місяця, тож прощатися з літнім одягом ще не варто.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Птуха, повідомляє NV.

Синоптикиня повідомила, що в перший тиждень вересня в Україні переважатимуть доволі комфортні значення температури.

Прогноз погоди на вересень 2023

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"Звичайно, вночі вже трошечки відчується цей перший осінній подих. (…) Така більш комфортна повітряна маса, не надто жарка буде. Вночі 10-15 (градусів тепла – ред.) будемо мати по території України у більшості областей, а в денні години – 21−27 (градусів тепла – ред.)", – розповіла Птуха.

Погода в першій частині вересня буде без опадів. Сонця буде вдосталь, але грітиме воно вже не так, як влітку. Дещо тепліше буде на півдні – вночі температура повітря сягатиме +14+19 градусів, а вдень – +24+30.

Погода у вересні буде теплою

Птуха розповіла, що за прогнозами синоптиків, вересень 2023 року буде теплим і середньомісячна температура може бути на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму.

"Скажімо так, прощатися повністю з літнім одягом ще не варто. Тому, як ми бачимо навіть на цьому тижні, – доволі комфортні значення температури. Це, знаєте, як восени: воно завжди в тіньочку ще відчуваєш таку легку вже прохолоду, а на сонці ще по-справжньому спекотно. І, відповідно, вдягатися треба, звичайно, так, щоб вранці щось накинути, а вдень це можна буде зняти", – розповіла синоптикиня.

До слова, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в Україні очікується бабине літо, повсюди буде сухо, свіжо, але не холодно.

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