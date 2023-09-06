Якою буде погода у вересні: синоптикиня потішила прогнозом

Сонця у вересні буде вдосталь, але грітиме воно вже не так, як влітку.
Погода у вересні в Україні буде теплою з температурою повітря +21+27 градусів у перший тиждень місяця, тож прощатися з літнім одягом ще не варто.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Птуха, повідомляє NV.
Синоптикиня повідомила, що в перший тиждень вересня в Україні переважатимуть доволі комфортні значення температури.
Прогноз погоди на вересень 2023
"Звичайно, вночі вже трошечки відчується цей перший осінній подих. (…) Така більш комфортна повітряна маса, не надто жарка буде. Вночі 10-15 (градусів тепла – ред.) будемо мати по території України у більшості областей, а в денні години – 21−27 (градусів тепла – ред.)", – розповіла Птуха.
Погода в першій частині вересня буде без опадів. Сонця буде вдосталь, але грітиме воно вже не так, як влітку. Дещо тепліше буде на півдні – вночі температура повітря сягатиме +14+19 градусів, а вдень – +24+30.
Погода у вересні буде теплою
Птуха розповіла, що за прогнозами синоптиків, вересень 2023 року буде теплим і середньомісячна температура може бути на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму.
"Скажімо так, прощатися повністю з літнім одягом ще не варто. Тому, як ми бачимо навіть на цьому тижні, – доволі комфортні значення температури. Це, знаєте, як восени: воно завжди в тіньочку ще відчуваєш таку легку вже прохолоду, а на сонці ще по-справжньому спекотно. І, відповідно, вдягатися треба, звичайно, так, щоб вранці щось накинути, а вдень це можна буде зняти", – розповіла синоптикиня.
До слова, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в Україні очікується бабине літо, повсюди буде сухо, свіжо, але не холодно.
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