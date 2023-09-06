"Велика сімка" відклала перегляд обмеження цін на російську нафту – Reuters

Країни "Великої сімки" (G7) і союзники відклали регулярні перегляди схеми обмеження цін на російську нафту, хоча більшість російської нафти торгується вище ліміту через зростання світових цін.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише агентство, російські виробники знайшли способи продавати нафту – вони використовують менше західних суден і страхових послуг, що ускладнює Заходу забезпечення дотримання цінового обмеження, оскільки компанії, які сприяють торгівлі, перебувають за межами їхньої компетенції.

Країни G7 разом з ЄС та Австралією запровадили механізм обмеження цін на російську нафту в грудні 2022 року, а від лютого було обмеження на нафтопродукти. Спочатку країни ЄС погодилися переглядати верхню межу цін кожні два місяці і коригувати її за необхідності, тоді як G7 переглядатиме її вартість "при необхідності".

Проте від березня G7 не переглядала обмеження цін нафту з РФ і чотири анонімні джерела заявили, що у G7 немає безпосередніх планів щодо коригування схеми.

Також читайте Санкції працюють: У Білому домі прокоментували переговори Росії з КНДР

"У червні чи липні велися переговори щодо проведення перегляду або, принаймні, розмови про це, але офіційно цього не сталося", - повідомило одне з дипломатичних джерел.

Джерела такоє повідомили, що, хоча деякі країни ЄС були зацікавлені у перегляді, вони зазначили, що у США та членів G7 "мало бажання вносити зміни".

На Генеральній Асамблеї ООН, яка пройде у вересні, можуть відбутися неофіційні переговори щодо обмеження цін на російську нафту.

Обмеження цін на російську нафту

Механізм дозволяє третім країнам купувати російське паливо, використовуючи західне страхування суден, якщо є докази, що покупка не перевищує ціновий ліміт – $60 за барель сирої нафти, $45 за барель важкого палива і $100 за барель легкого палива, такого як бензин і дизельне паливо.

Ідею було висунуто Вашингтоном, щоб скоротити доходи Москви на тлі її війни з Україною, уникаючи при цьому збоїв на ринку внаслідок заборони ЄС на російську нафту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent торгуються на найвищому рівні цього року – понад $90 за барель, що підвищує вартість світової нафти, включаючи російську нафту сорту Urals.

Міністерство фінансів Росії заявило, що середня ціна на її сорт нафти марки Urals у серпні відновилася в середньому до $74 за барель, що набагато перевищує верхню межу у $60 за барель.

Також читайте Ердоган після зустрічі з Путіним зробив заяву про війну в Україні

Росія була змушена скоротити експорт нафти та нафтопродуктів відразу після введення цінового обмеження, оскільки вона щосили намагалася знайти достатньо суден для перевезення всієї своєї продукції.

Однак країні вдалося передати більшу частину свого експорту до рук своїх чи незахідних іноземних відправників вантажу, яким не потрібне західне страхове покриття.

Агентство Reuters підрахувало, що щонайменше 40 посередників, включаючи компанії, які раніше не брали участь у цьому бізнесі, обробили щонайменше половину загального російського експорту нафти та нафтопродуктів у період від березня по червень.

Хоча в даний час для перевезення російської нафти використовується в основному "тіньовий флот" танкерів з неясними власниками, західні судна, як і раніше, беруть участь у перевезенні продукції, оскільки їх важче контролювати, повідомило джерело в галузі.

За даними LSEG, російська нафта торгується вище за граничний рівень від середини липня і в даний час на російських сирих терміналах торгується на рівні близько $67 за барель. Російські нафтопродукти, такі як мазут та дизельне паливо, також перевищили свої ліміти.

Нагадаємо, країни ЄС 2 грудня 2022 року погодили регульовану "стелю" цін на російську нафту, що поставляється морем, на рівні $60 за барель. Проте, аби обходити нафтові санкції Кремль формує "тіньовий флот". Росія купила понад 100 суден для її перевезення.

У відповідь на дії ЄС у Росії влаштували істерику та пригрозили зупинити постачання до Європи.

Читайте також: