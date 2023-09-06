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Британія передасть Україні модернізовані розвідувальні машини Scimitar

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Британія передасть Україні модернізовані розвідувальні машини Scimitar

Розвідувальні машини Scimitar Mk.2 / Фото RBSL

Наразі невідомо, про яку кількість машин йдеться.

Велика Британія надасть Україні модернізовані розвідувальні машини Scimitar Mk.2. Перед транспортуванням на них проведуть ремонтні роботи.

Про це повідомило німецько-британське підприємство Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL).

Зазначається, що представники компанії вже відправилися до Німеччини. Так, вони допоможуть військовим Британії підготувати машини до постачання Україні. Передача Scimitar Mk.2 відбудеться зі складу підрозділів британської армії, які зараз розміщені в Європі.

Нагадаємо, раніше Британія передала Україні у 15 разів більше снарядів, ніж планувала.

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Дата публікації
Перегляди
1055
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