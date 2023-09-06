Як підготувати імунітет до холодів: 5 напоїв від застуди та вірусів

Із цими чаями та напоями можна не боятися застуд, вони зміцнюють імунітет та допомагають у боротьбі з вірусами.

З початком осені також починаються застудні захворювання у дорослих та дітей. Щоб зміцнити імунітет та підтримати здоров’я, до щоденного раціону варто додати лікувальні напої. Такі чаї захистять організм від застудних та вірусних захворювань, і за здоров’я своєї родини можна буде не боятися.

Зелений чай

Цей напій не тільки зміцнює імунітет, він ще допомагає у боротьбі з вільними радикалами і попередить захворювання на рак. Зелений чай містить у собі велику частку антиоксидантів, тому швидко нівелює запальні процеси. Також у напої містяться катехіни, які мають противірусну та антибактеріальну дію. Щоб підсилити лікувальні властивості напою, можна пити зелений чай з медом, імбиром та лимоном. Зелений чай також містить у собі достатню частку кофеїну, тому стане чудовим напоєм для бадьорого ранку.

Чай з імбиру

Імбир – це корінь, що має потужні протимікробні та протизапальні властивості. Тому він якнайкраще підійде для зміцнення імунітету. Також імбирний чай стимулює кровообіг, підвищує температуру тіла та має потогінну властивість. Цей напій допомагає зняти головний біль, біль у горлі, лікує від нежиті. Такий чай можна приготувати зі свіжого кореня імбиру з додаванням лимону, меду та м’яти.

Сік журавлини

Журавлина багата на вітамін С, який прямо впливає на зміцнення імунітету. Також він сприяє підвищенню пружності та еластичності шкіри і судин, оскільки бере участь у синтезі колагену. Вітамін С сприяє активації лейкоцитів, які знищують патогенні мікроорганізми. У цьому напої дуже багато флавоноїдів, які сприяють покращенню роботи серця та активності мозку. Сік журавлини можна пити, розбавивши водою, з додаванням цукру чи меду.

Напій із шипшини

Шипшина – це вітамінна бомба, оскільки містить рекордну кількість вітаміну С, яка перевищує цитрусові у декілька разів. Також ця ягода багата на вітаміни групи В, К, Е, Р і на мікроелементи – залізо, калій, кальцій та магній. Морс або чай із ягід шипшини зміцнює імунну систему організму, підвищує гемоглобін, урівноважує тиск та допомагає роботі травної системи. Щоб приготувати напій із шипшини, потрібно сушені ягоди залити окропом та настояти 15 хвилин. У напій можна додати мед або цукор.

Буряковий сік

Червоний буряк має великий вміст фолієвої кислоти, яка сприяє утворенню червоних кров’яних тілець, що попереджають анемію. Буряк також містить природні нітрати, які розширюють звужені судини та покращують кровообіг по всьому тілу. Сік з червоного буряку допомагає зміцнити імунітет, очищає організм від токсинів і підвищує фізичну витривалість. Буряковий сік варто змішувати з апельсиновим, морквяним чи яблучним соком.

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