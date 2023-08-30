Це руйнує ваше тіло: 10 ознак того, що ви п’єте мало води

Якщо пити мало води, то можна отримати багато проблем зі здоров’ям.

Наш організм складається із 80% рідини – цей факт відомий ще зі школи. Якщо пити недостатню кількість води, особливо у спеку, окрім зневоднення, можна отримати ще купу небажаних наслідків для здоров’я. Які ознаки того, що організм потребує більше води – читайте далі.

Відчуття голоду

Зневоднений організм плутає спрагу з голодом. Це може бути і вдень, і вночі, ви прокидатиметеся від того, що хочеться їсти. Але в такому разі не варто їсти, оскільки це створює велике навантаження на організм, краще попити води. Вона очистить органи та забезпечить організм енергією для належного функціонування.

Сухість у роті

Начебто очевидна річ, можна попити газованої солодкої води чи чаю, але солодкі напої вирішують цю проблему тимчасово. А вода зволожує слизову оболонку рота та горла після першого ж ковтка, що має довготривалий ефект.

Біль у суглобах

Оскільки наші хрящові та хребцеві диски на 80% складаються з води, потрібно обов’язково пити воду у достатній кількості. Таким чином ви підтримуєте достатній рівень рідини в тканинах організму, ваші суглоби зможуть перенести без травм несподівані навантаження: біг, стрибки, незграбні падіння.

Зменшується м’язова маса

У м’язовій тканині також міститься багато рідини: чим менше води ви питимете, тим менше буде м’язової тканини. Потрібно пити воду впродовж тренувань, оскільки під час великих навантажень організм потребує більше рідини. Тоді не лише вгамовується спрага, а й зменшується ризик запалень, що викликані тренуваннями.

Сухість шкіри

Дуже багато людей стикаються з проблемою сухості шкіри. Це одна з причин зневоднення організму. Шкірі дуже потрібне зволоження, особливо під час спеки та фізичних навантажень. Оскільки через нестачу води людина не достатньо пітніє, через що організм не може вивести надлишок солі, шлаків та жиру.

Сухість очей

Вже зрозуміло, що нестача води в організмі призводить до серйозних відхилень здоров’я всього тіла. Також нестача рідини викликає сухість та запалення очей. Без води висихають слізні протоки, що дуже шкодить очам, особливо, коли ви користуєтеся лінзами.

Збільшується тривалість хвороб

Внутрішні органи нашого тіла працюють, щоб фільтрувати продукти, які ви їсте, а вода виводить токсини з організму. Якщо не наповнити організм достатньою кількістю рідини, він не зможе нормально функціонувати, оскільки органи тоді вбирають рідину з крові, що призводить до багатьох проблем зі здоров’ям.

Млявість та постійне відчуття втоми

Оскілльки організм у разі нестачі води «позичає» рідину у крові, це призводить до нестачі кисню, що безпосередньо призводить до постійного відчуття сонливості та втоми. Людина відчуває нестачу життєвих сил, і кава жодним чином не врятує ситуацію.

Проблеми з роботою травної системи

Достатнє зволоження організму дозволяє слизовій оболонці травної системи нормально функціонувати. А без належної кількості води знижується концентрація слизу у шлунку. У цьому разі шлунковий сік може роз’їдати ваш кишківник, що призводить до печії.

Проблеми закрепів

Достатнє зволоження організму служить «мастилом» для кишківника. Оскільки випита вода підтримує рух спожитої їжі стравоходом і зберігає його гнучкість. А зневоднення організму призводить до того, що їжа важче проходить кишківником, тому виникають закреи.

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