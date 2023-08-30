Это разрушает ваше тело: 10 признаков того, что вы пьете мало воды

Если пить мало воды, можно получить много проблем со здоровьем.

Наш организм состоит из 80% жидкости – этот факт нам еще со школы. Если пить недостаточное количество воды, особенно в жару, кроме обезвоживания, можно получить еще множество нежелательных последствий для здоровья. Какие признаки того, что организм нуждается в большем количестве воды – читайте дальше.

Чувство голода

Обезвоженный организм путает жажду с голодом. Это может быть и днем, и ночью, вы будете просыпаться от того, что хочется есть. Но в таком случае не стоит есть, поскольку это создает большую нагрузку на организм, лучше попить воды. Она очистит органы и обеспечит организм энергией для надлежащего функционирования.

Сухость во рту

Вроде бы очевидно, можно попить газированной сладкой воды или чая, но сладкие напитки решают эту проблему временно. А вода увлажняет слизистую рта и горла после первого же глотка, что имеет длительный эффект.

Боль в суставах

Поскольку наши хрящевые и позвоночные диски на 80% состоят из воды, нужно обязательно пить воду в достаточном количестве. Таким образом, вы поддерживаете достаточный уровень жидкости в тканях организма, ваши суставы смогут перенести без травм неожиданные нагрузки: бег, прыжки, неуклюжие падения.

Уменьшается мышечная масса

В мышечной ткани также содержится много жидкости: чем меньше воды вы будете пить, тем меньше будет мышечной ткани. Нужно пить воду в течение тренировок, поскольку во время больших нагрузок организм нуждается в большем количестве жидкости. Тогда не только утоляется жажда, но и уменьшается риск воспалений, вызванных тренировками.

Сухость кожи

Очень многие люди сталкиваются с проблемой сухости кожи. Это одна из причин обезвоживания организма. Коже очень нужно увлажнение, особенно во время жары и физических нагрузок. Поскольку из-за нехватки воды человек недостаточно потеет, из-за чего организм не может вывести избыток соли, шлаков и жира.

Сухость глаз

Уже ясно, что недостаток воды в организме приводит к серьезным отклонениям здоровья всего тела. Также нехватка жидкости вызывает сухость и воспаление глаз. Без воды высыхают слезные протоки, что очень вредит глазам, особенно когда вы пользуетесь линзами.

Увеличивается продолжительность болезней

Внутренние органы нашего тела работают, чтобы отфильтровать продукты, которые вы едите, а вода выводит токсины из организма. Если не наполнить организм достаточным количеством жидкости, он не сможет нормально работать, так как органы тогда впитывают жидкость из крови, что приводит ко многим проблемам со здоровьем.

Вялость и постоянное чувство усталости

Так как организм при недостатке воды «одалживает» жидкость в крови, это приводит к недостатку кислорода. Что непосредственно приводит к постоянному ощущению сонливости и усталости. Человек испытывает недостаток жизненных сил, и кофе никак не спасет ситуацию.

Проблемы с работой пищеварительной системы

Достаточное увлажнение организма позволяет слизистой пищеварительной системы нормально функционировать. А без должного количества воды снижается концентрация слизи в желудке. В этом случае желудочный сок может разъедать ваш кишечник, что приводит к изжоге.

Проблемы запоров

Достаточное увлажнение организма служит «смазкой» для кишечника. Так как выпитая вода поддерживает движение потребленной пищи по пищеводу и сохраняет его упругость. А обезвоживание организма приводит к тому, что пища тяжелее проходит по кишечнику, поэтому возникают запоры.

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