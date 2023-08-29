Як правильно вмиватися у спеку, щоб не старіла шкіра

Що, здавалося б, складного у процесі вмивання? Та саме ця процедура є першим етапом правильного догляду за шкірою. Особливо, коли за вікном +35, потрібно виважено підходити до вмивання. Бо дехто навіть не підбирає косметичний засіб, а просто умивається милом, що призводить до сухості, стягнутості та подразнення шкіри. Щоб уникнути проблем зі шкірою та продовжити її молодість, потрібно дотримуватися кількох дуже простих, але ефективних правил, якими поділилися дерматологи. Ці методи вмивання подарують гарне, здорове та чисте обличчя.

Як правильно умиватися: покрокова інструкція

Помийте руки з милом. Спочатку потрібно ретельно вимити руки, щоб не розносити по своєму обличчю мікроби. Як показує практика, не всі дотримуються цього простого правила. Зробіть демакіяж. Косметологи та дерматологи в один голос рекомендують робити демакіяж перед умиванням, оскільки вмивання та зняття косметики – це два різні етапи догляду за шкірою. Особливо, коли косметика нанесена на обличчя у декілька шарів. Якщо умитися без її зняття, то можна лише розмазати макіяж по обличчю, забивши свої пори, що призведе до запалення шкіри. А якщо після такої процедури нанести крем, то можна отримати ряд проблем зі шкірою – запалення, нездоровий колір та передчасне старіння. Тому необхідно спочатку за допомогою міцелярної води чи молочка зняти косметику, а потім гарно вмитися. Оптимальна температура води. Вранці краще вмиватися водою кімнатної температури. Під час спеки, коли температура шкіри дуже висока, краще не використовувати холодну воду для вмивання, бо це призводить до швидкого старіння шкіри. Тому також варто умиватися водою помірної температури. Процес вмивання. Тут не варто поспішати. Спочатку нанесіть масажними рухами засіб умивання на шкіру, потім півтори хвилини помасуйте обличчя. За допомогою масажних рухів ви приберете ороговілі часточки шкіри та ретельно змиєте забруднення. Не варто дуже терти шкіру, щоб не пошкодити її. Щітки та спонжі. Ці допоміжні засоби ідеально підійдуть для вмивання проблемної шкіри. Але їх варто добре мити після використання, щоб не рознести подразнення по всьому обличчю. Не слід користуватися щітками, якщо на обличчі акне, бо це лише погіршить проблему. Спонж потрібно міняти один раз на тиждень, бо там залишаються часточки відмерлої шкіри та мікроби. Правильно витирайте обличчя. Рушник для обличчя слід міняти двічі на тиждень. Шкіру не потрібно розтирати, бо вона лущиться та пошкоджується. Після витирання, обличчя потрібно протерти тоніком, щоб вирівняти баланс рН після води.

Як правильно вибрати засоби для вмивання обличчя

Щоб вибрати правильну косметику для догляду, потрібно враховувати тип своєї шкіри, і як вона «поводиться» у будь-яку пору року.

Жирна шкіра обличчя. Тут для вмивання, особливо у спеку, допоможуть засоби із саліциловою кислотою. Вона має антисептичну дію, підсушить жирну шкіру та зніме запалення.

Тут для вмивання, особливо у спеку, допоможуть засоби із саліциловою кислотою. Вона має антисептичну дію, підсушить жирну шкіру та зніме запалення. Суха шкіра. У догляді за таким типом шкіри допоможуть гелі та пінки. Не слід використовувати мило, особливо, коли дуже спекотно, суха шкіра лущитиметься та червонітиме. Слід користуватися зволожувальними засобами з гліцерином, маслами, ромашкою, календулою та вітаміном Е.

У догляді за таким типом шкіри допоможуть гелі та пінки. Не слід використовувати мило, особливо, коли дуже спекотно, суха шкіра лущитиметься та червонітиме. Слід користуватися зволожувальними засобами з гліцерином, маслами, ромашкою, календулою та вітаміном Е. Нормальна шкіра. Для нормальної шкіри підходять м’які гелі, пінки і навіть мило з гліцерином. Можна в догляд додати косметику із заспокійливим ефектом, наприклад, з лавандою.

Для нормальної шкіри підходять м’які гелі, пінки і навіть мило з гліцерином. Можна в догляд додати косметику із заспокійливим ефектом, наприклад, з лавандою. Чутлива шкіра. Для такої шкіри слід обирати гіпоалергенні засоби. Також часто використовують дитячі засоби для вмивання чи купання.

Як часто можна умиватися

Косметологи радять умиватися два-три рази на день. У літню спеку не слід часто умиватися, щоб не пересушити шкіру. А якщо умиватися один раз на день та ще й без спеціальних засобів, це може призвести до забруднення та запалення шкіри. Як удень, так і ввечері, потрібно умиватися за допомогою косметичних засобів, оскільки відмерлі клітини простою водою не вдасться змити.

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