До Білорусі прибув ще один ешелон російських військових (фото)

Перша група військових прибула понад тиждень тому.
До сусідньої Білорусі зранку вівторка, 29 серпня, прибув черговий ешелон збройних сили країни-агресорки Росії для участі у навчаннях ОДКБ.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
"Сьогодні близько 7:30 до Бресту прибув черговий ешелон із військовими ЗС РФ. Вони приїхали до Білорусі для участі у спільних навчаннях із силами оперативного реагування ОДКБ "Взаємодія-2023", які триватимуть у Білорусі від 1 до 6 вересня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в цей же час у Білорусі будуть відбуватися навчання:
- "Пошук-2023" з силами розвідки;
- "Ешелон-2023" із силами матеріально-технічного забезпечення військ;
- "Бар'єр-2023" із спільним формуванням РХБЗ та медичного забезпечення;
- "Скеля-2023" з підрозділами МНС.
За даними "Гаюна", це вже другий ешелон ЗС РФ, який прибув до Бресту для участі у навчаннях ОДКБ. Нагадаємо, що появу першого зафіксували увечері 18 серпня.
Як повідомлялося, до Білорусі прилетіли військові з Киргизстану і Таджикистану для участі у військових навчаннях "Бойове братство-2023".