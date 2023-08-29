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До Білорусі прибув ще один ешелон російських військових (фото)

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Олена КапнікОлена Капнік
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До Білорусі прибув ще один ешелон російських військових (фото)

До Білорусі прибули військові РФ. / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Перша група військових прибула понад тиждень тому.

До сусідньої Білорусі зранку вівторка, 29 серпня, прибув черговий ешелон збройних сили країни-агресорки Росії для участі у навчаннях ОДКБ.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Сьогодні близько 7:30 до Бресту прибув черговий ешелон із військовими ЗС РФ. Вони приїхали до Білорусі для участі у спільних навчаннях із силами оперативного реагування ОДКБ "Взаємодія-2023", які триватимуть у Білорусі від 1 до 6 вересня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в цей же час у Білорусі будуть відбуватися навчання:

  • "Пошук-2023" з силами розвідки;
  • "Ешелон-2023" із силами матеріально-технічного забезпечення військ;
  • "Бар'єр-2023" із спільним формуванням РХБЗ та медичного забезпечення;
  • "Скеля-2023" з підрозділами МНС.

За даними "Гаюна", це вже другий ешелон ЗС РФ, який прибув до Бресту для участі у навчаннях ОДКБ. Нагадаємо, що появу першого зафіксували увечері 18 серпня.

Російські військові прибули до Білорусі. / © Telegram / Белорусский гаюн
Російські військові прибули до Білорусі. / Фото: Telegram / Белорусский гаюн
Військові РФ будуть брати участь у навчаннях. / © Telegram / Белорусский гаюн
Військові РФ будуть брати участь у навчаннях. / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Як повідомлялося, до Білорусі прилетіли військові з Киргизстану і Таджикистану для участі у військових навчаннях "Бойове братство-2023".

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Дата публікації
Перегляди
1081
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